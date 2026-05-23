menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Best Human Capital Awards 2026 Dorong Transformasi SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Best Human Capital Awards 2026 Dorong Transformasi SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Best Human Capital Awards 2026 Dorong Transformasi SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Best Human Capital Awards 2026 mendorong transformasi SDM untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Foto dokumentasi MBAI

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi sumber daya manusia atau SDM dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis di tengah tekanan geopolitik global, disrupsi teknologi, serta perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam Malam Puncak Penghargaan Best Human Capital Awards 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, 22 Mei 2026.

Penghargaan diberikan kepada perusahaan dan instansi yang dinilai berhasil menciptakan lingkungan kerja positif, mengembangkan keterampilan serta kompetensi karyawan, sekaligus meningkatkan produktivitas untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Baca Juga:

“Pengembangan SDM yang efektif merupakan sebuah investasi jangka panjang yang dapat membawa dampak positif bagi kinerja dan produktivitas perusahaan atau instansi,” ujar 

Ketua Penyelenggara Best Human Capital Awards 2026, Juanda Jafar.

Dia mengatakan transformasi SDM merupakan proses fundamental untuk mengubah fungsi SDM dari yang semula bersifat administratif menjadi lebih strategis dan produktif.

Baca Juga:

Menurutnya, transformasi tersebut penting untuk meningkatkan pengalaman karyawan, efisiensi, inovasi, serta memastikan SDM mampu mendorong kesuksesan dan keberlanjutan bisnis di masa depan.

Juanda berharap para penerima penghargaan Best Human Capital Awards 2026 dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan dan instansi lain dalam meningkatkan kualitas SDM.

Best Human Capital Awards 2026 mendorong transformasi SDM untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI