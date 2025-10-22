Best, Lagu Cinta Sederhana dari Morad

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Jakarta, Morad baru saja melepas single teranyar yang bertitel Best.

Lagu tersebut diluncurkan berselang satu tahun setelah dirinya sukses merilis mini album The Fool.

Morad mengatakan bahwa Best merupakan lagu yang bercerita tentang momen sederhana bersama orang tercinta.

"Ketika bersama orang yang kita cintai, hal-hal yang sederhana bisa menjadi spesial dan kehadirannya membuat segalanya terasa cukup. Dengan lirik seperti ‘The only crowd I need is you by my side, the only noise I need is your laugh tonight,’ menggambarkan kisah cinta yang intim,” ungkap Morad, Rabu (22/10).

Lagu Best diproduseri oleh Morad bersama pianis Restha Wirananda.

Menurutnya, Best direncanakan menjadi single pembuka menuju mini album selanjutnya.

Morad memberi bocoran bahwa lagu-lagu dalam album nanti bernuansa lebih cerah dibandingkan karya sebelumnya.

Dalam rangka memperkenalkan single Best, Morad saat ini tengah menjalani tur bertajuk Jatuh Samar 2025 Tour bersama Romantic Echoes.