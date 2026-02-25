Bestari PSI Anggap Meninggikan PT Jadi Upaya Jegal Partai Buat Bertumbuh

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mempertanyakan alasan Ketum NasDem Surya Paloh yang mendorong ambang batas parlemen atau parlementary treshold (PT) di angka tujuh persen.

Diketahui, usul PT tujuh persen dari NasDem ini naik tiga angka dari Pemilu 2024 yang sebesar empat persen.

"Kalau naik ini apa alasannya? Kan, harus jelas. Sebaiknya Bang Surya, orang yang saya hormati, memberikan alasan-alasan yang rasional, yang dapat diterima oleh semua pihak," kata Bestari saat dihubungi, Rabu (25/2).

Eks anggota DPRD Jakarta itu menyebut setiap partai memang punya hak mengusulkan angka ideal PT. Namun, parpol juga perlu mengungkap alasan di balik gagasan.

"Tentu haruslah disertai alasan-alasan yang jelas, yang juga baik, yang juga maksudnya baik. Kan, seperti itu seharusnya," kata Bestari.

Dia menyebut PSI berharap ambang batas parlemen pada Pemilu 2029 tidak lebih tinggi daripada kontestasi politik 2024.

"Kami, saya pribadi, jangan sampai, lah," ujar Bestari.

Dia mengatakan Ketua Harian PSI Ahmad Ali menganggap langkah meninggikan PT sebagai upaya menjegal parpol baru untuk tumbuh.