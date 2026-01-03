Betapa Optimistisnya Uston Menyambut Madura United Vs Persebaya Malam Ini
Sabtu, 03 Januari 2026 – 10:06 WIB
jpnn.com - PAMEKASAN - Karteker Persebaya Surabaya Uston Nawawi mengatakan pasukannya bakal fight dalam Derbi Suramadu melawan Madura United FC, pada pekan ke-16 Super League di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Sabtu (3/1) malam.
Uston tak menjadikan persiapan singkat sebagai alasan timnya tak bisa optimal.
"Keterbatasan waktu bukan menjadi penghalang. Persiapan seperti biasa, karena Tahun Baru juga, dan saya kira (persiapan) Madura United juga sama," ujarnya.
"Intinya kami masuk ke pertandingan dalam kondisi siap,” imbuhnya.
Pertemuan Madura United vs Persebaya Surabaya tanpa kehadiran suporter di stadion.
“Kami ada atau tidak suporter lawan, kami tetap fight," kata Uston.
Derbi Suramadu di Super League malam ini, Madura United vs Persebaya Surabaya di Gelora Madura Ratu Pamelingan.
