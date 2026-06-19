Bethsaida Healthcare dan AirNav Indonesia Jalin Kerja Sama Layanan Kesehatan

jpnn.com - Bethsaida Healthcare melalui Bethsaida Hospital Gading Serpong resmi menjalin kerja sama dengan AirNav Indonesia dalam penyediaan layanan kesehatan bagi karyawan dan keluarga besar AirNav Indonesia.

"Kerja sama ini menjadi langkah strategis Bethsaida Healthcare dalam memperluas akses layanan kesehatan yang profesional, terpercaya, dan mudah dijangkau," kata Direktur Sales, Marketing & Business Development Bethsaida Healthcare, Iwan A. Setiawan, Kamis (18/6).

Melalui kolaborasi ini, karyawan AirNav Indonesia beserta keluarga dapat memperoleh layanan medis yang terintegrasi, mulai dari layanan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif.

Layanan yang tersedia mencakup rawat jalan, rawat inap, persalinan, One Day Care, serta berbagai pemeriksaan penunjang diagnostik. Seluruh layanan tersebut didukung oleh tenaga medis profesional, dokter spesialis berpengalaman, serta fasilitas kesehatan modern.

Selain itu, keluarga besar AirNav Indonesia juga dapat memanfaatkan kemudahan layanan cashless di jaringan Bethsaida Healthcare, yakni Bethsaida Hospital Gading Serpong, Bethsaida Hospital Serang, Bethsaida Clinic Aniva Junction, dan Bethsaida Clinic Paramount Petals.

Dia menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang semakin mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

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“Kami berharap kolaborasi bersama AirNav Indonesia ini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh karyawan dan keluarga, baik dalam hal kemudahan layanan, kenyamanan, maupun kesinambungan perawatan kesehatan,” ujar Iwan.

Sementara itu, Direktur SDM dan Umum AirNav Indonesia, Didiet Kus Sam Radityo, mengatakan bahwa kesehatan karyawan menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi, terutama dalam menjalankan tanggung jawab besar di sektor navigasi penerbangan.