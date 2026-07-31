Bethsaida Hospital Gading Serpong Buka Klinik Terpadu Tangani Batu Ginjal hingga Prostat

jpnn.com - JAKARTA - Bethsaida Hospital Gading Serpong menghadirkan Urology & Nephrology Clinic, layanan terpadu yang menangani berbagai gangguan saluran kemih, prostat, dan ginjal, mulai dari pemeriksaan awal hingga tindakan medis lanjutan. Kehadiran klinik ini dilatarbelakangi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penanganan batu saluran kemih, pembesaran prostat, dan penyakit ginjal secara menyeluruh.

"Pasien kini dapat menjalani pemeriksaan diagnostik, terapi medis, tindakan bedah minimal invasif dan rekonstruktif, hemodialisis, hingga rehabilitasi pascatindakan dalam satu layanan yang berkesinambungan," kata Direktur Sales, Marketing & Business Development Bethsaida Healthcare Iwan A. Setiawan dalam keterangan resminya dikutip Jumat (31/7).

Didukung teknologi modern serta dokter spesialis dan subspesialis berpengalaman, penanganan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, aman, dan nyaman. “Kami ingin masyarakat dapat memperoleh penanganan mulai dari skrining, diagnosis, tindakan, hingga rehabilitasi tanpa harus berpindah-pindah fasilitas kesehatan,” ujarnya.

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Untuk menangani batu saluran kemih, Bethsaida Hospital menyediakan sejumlah pilihan prosedur sesuai dengan kondisi pasien, seperti Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy atau ESWL, Ureteroscopy, Retrograde Intrarenal Surgery, Mini Percutaneous Nephrolithotomy, serta pemasangan Double J Stent.

Sementara itu, gangguan prostat dapat ditangani melalui terapi medis, biopsi prostat, Transurethral Resection of the Prostate, hingga Holmium Laser Enucleation of the Prostate atau HoLEP. Salah satu teknologi unggulan yang digunakan adalah Cyber Ho dengan Magneto Technology, yakni sistem laser Holmium generasi terbaru. Teknologi ini dapat membantu memecah batu saluran kemih menjadi partikel yang lebih halus dengan tingkat presisi tinggi. Pada kasus pembesaran prostat, teknologi tersebut digunakan dalam prosedur HoLEP dengan pendekatan minimal invasif yang bertujuan mengurangi perdarahan dan mempercepat pemulihan pasien.

Ketua Urology & Nephrology Clinic Bethsaida Hospital Gading Serpong dr. Boyke Budiman Sumantri, Sp.U., menjelaskan bahwa gangguan saluran kemih, prostat, dan ginjal sering kali saling berkaitan sehingga membutuhkan kolaborasi dari berbagai bidang spesialisasi. “Melalui klinik ini, kami menghadirkan layanan yang terintegrasi, mulai dari deteksi dini, diagnosis, terapi medis, tindakan minimal invasif, hingga rehabilitasi,” katanya.

Dokter Konsultan Urologi Subspesialis Trauma dan Rekonstruksi Saluran Kemih dr. Donny Eka Putra, Sp.U., Subsp.TRK(K) menambahkan bahwa pemilihan terapi tidak dapat disamaratakan. Dokter perlu mempertimbangkan ukuran dan lokasi batu, kondisi anatomi saluran kemih, tingkat sumbatan, serta kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. "Dukungan teknologi laser membantu dokter melakukan tindakan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, termasuk untuk kasus-kasus yang kompleks," ungkapnya.

Dari sisi nefrologi, layanan yang tersedia meliputi pemeriksaan fungsi ginjal, konsultasi penyakit ginjal, pemantauan pasien dengan diabetes dan hipertensi, serta hemodialisis. Pemeriksaan didukung fasilitas USG ginjal dan saluran kemih, pemeriksaan urine, ureum dan kreatinin, CT Scan 512 Slice dengan teknologi kecerdasan buatan, serta MRI 3 Tesla dengan Assisted AI.