Bethsaida Hospital Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2026, Ini Keunggulannya
jpnn.com - JAKARTA - Bethsaida Hospital Gading Serpong kembali menorehkan prestasi. Kali ini, Bethsaida Hospital Gading Serpong meraih penghargaan Excellence in Advanced & Integrated Digestive Care dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026.
Penghargaan diberikan atas komitmen Bethsaida Hospital mengembangkan layanan kesehatan pencernaan terintegrasi melalui Digestive Center. Penghargaan diterima dalam acara yang berlangsung di JW Marriott Hotel Jakarta, Jumat (6/11).
CEO Bethsaida Healthcare Norman Daulay mengatakan penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya perusahaan menghadirkan layanan kesehatan komprehensif, terintegrasi, dan berstandar tinggi.
Menurut Norman, salah satu keunggulan Digestive Center Bethsaida Hospital adalah kemampuan menangani berbagai kasus pencernaan kompleks, termasuk tindakan bedah tingkat lanjut.
"Salah satu pencapaian yang kami syukuri adalah kemampuan tim medis kami dalam menangani kasus bedah pencernaan yang kompleks, termasuk melalui prosedur Whipple Surgery, yaitu operasi besar untuk menangani kondisi tertentu pada pankreas dan organ pencernaan terkait," ujar Norman dalam keterangan resminya dikutiip Rabu (11/11).
Dia menjelaskan kemampuan itu didukung pengembangan kompetensi tenaga medis, pemanfaatan teknologi modern, serta sistem pelayanan yang terintegrasi.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh penanganan medis tingkat lanjut yang berkualitas tanpa harus pergi ke luar negeri.
Norman mengatakan penghargaan itu sekaligus menjadi motivasi bagi Bethsaida Healthcare untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi teknologi di seluruh pusat layanan unggulannya.
Bethsaida Hospital meraih penghargaan CNN Indonesia Awards 2026, ini keunggulannya
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