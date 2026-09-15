Betrand Peto: Aku Tidak Melakukan Seperti Apa yang Dibilang

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto merespons setelah dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh perempuan berinisial ANW.

Anak Ruben Onsu itu diduga melakukan kekerasan atau pelecehan seksual di salah satu kelab kawasan SCBD, Jakarta Selatan pada Sabtu (12/9).

Terkait tuduhan tersebut, Betrand Peto yang didampingi kuasa hukumnya justru memberi bantahan.

"Saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang sudah ada berita yang tersebar, bahwa aku tidak melakukan hal yang seperti apa yang dibilang, begitu," ungkap Betrand Peto di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (14/9).

Pria yang karib disapa Onyo itu kemudian menceritakan awal pertemuannya dengan ANW.

Adapun Betrand Peto mengaku sempat melihat perempuan itu menangis dan langsung bertanya.

Akan tetapi, menurutnya, ANW tidak memberikan jawaban ketika dirinya melontarkan pertanyaan.

Dia mengatakan saat itulah teman ANW yang berinisial D menghampirinya dan justru mekakukan kekerasan.