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Betrand Peto Dilaporkan ke Polisi, Ruben Onsu Sampaikan Permintaan Maaf

Betrand Peto Dilaporkan ke Polisi, Ruben Onsu Sampaikan Permintaan Maaf
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Ruben Onsu bersama putranya, Betrand Peto. Foto: Instagram/betrandpetoputraonsu

jpnn.com, JAKARTA - Artis berinisial BP dilaporkan ke polisi ataa dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

Sosok artis berinisial BP itu diduga merupakan Betrand Peto. Terkait kabar tersebut, Ruben Onsu melalui akunnya di Instagram lantas buka suara.

Pembawa acara 43 tahun itu pun menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam unggahan itu, dia turut memberikan penjelasan awal terkait situasi tersebut.

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Ruben mengungkapkan bahwa dirinya baru bisa memberikan tanggapan secara terbuka pada Minggu pagi karena baru bertemu sang anak.

"Pertama-tama, kami memohon maaf atas pemberitaan yang terjadi. Mohon maaf apabila baru pagi ini saya dapat menyampaikan permohonan maaf dan memberikan penjelasan," ujar Ruben Onsu melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (13/9).

"Tadi malam, saya masih menunggu anak saya pulang setelah menjalani proses syuting hingga larut malam," sambungnya.

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Dia mengatakan, dirinya juga bakal menemui teman Betrand yang berada di lokasi kejadian, agar mendapat gambaran utuh terkait peristiwa yang dilapokan.

"Siang ini, saya juga akan mendengarkan penjelasan dari temannya yang berada di lokasi kejadian, agar saya dapat memahami situasi dan mendapatkan informasi lebih lengkap," ucap Ruben Onsu.

Pembawa acara Ruben Onsu buka suara menanggapi kabar laporan polisi yang menyeret nama Betrand Peto.

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