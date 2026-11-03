Betrand Peto Somasi Kameramen Sarwendah, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Betrand Peto melalui kuasa hukumnya resmi melayangkan somasi terhadap seseorang berinisial AW, yang bekerja dalam tim SW atau Sarwendah.

Kuasa hukum Betrand Peto, Timothy Ezra Simanjuntak mengatakan bahwa somasi tersebut dilayangkan terkait transparansi dan pengelolaan dana PayPal yang berasal dari pendapatan subscription milik kliennya.

Menurutnya, dana yang dikelola oleh tim tersebut tidak kunjung mendapatkan kejelasan pertanggungjawaban sejak periode tertentu. Berdasarkan audit sementara, dana yang dipersoalkan ditaksir mencapai Rp 50 juta.

"Hari ini sudah diterbitkan somasi terhadap inisial AW. Terhadap tim dari SW. Yang mana kami minta penjelasannya terkait dana PayPal. Transparansi PayPal, dana subscribe daripada klien kami. Yang sampai detik ini belum ada transparansinya," kata Timothy Ezra di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/11).

Menurutnya, belum ada kejelasan mengenai dana tersebut untuk periode Mei hingga November 2026.

"Dan ini belum dikembalikan, belum ada penjelasan dari bulan September, eh dari bulan Mei 2026, sampai dengan November sekarang. Dan ini kameramennya SW ini bekerja dengan SW," tambahnya.

Sebelum mengambil langkah hukum berupa somasi terbuka, Timothy Ezra menyebut pihaknya telah berupaya menyelesaikan persoalan itu secara baik-baik.

Namun, iktikad baik tersebut tidak disambut dengan respons baik dari pihak terkait.