Betrand Peto Sudah Diperiksa, Polisi segera Gelar Perkara

jpnn.com - JAKARTA - Publik figur Betrand Peto telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama delapan jam pada Kamis (8/10) terkait laporan yang dilayangkan seorang perempuan berinisial AW. Penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan gelar perkara setelah merampungkan pemeriksaan terhadap Bertrand Peto.

"Selanjutnya, Penyidik Dit Res PPAPPO akan melakukan gelar perkara sebagai bagian dari proses penanganan dan untuk menentukan langkah hukum berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Jakarta, Jumat (9/10).

Budi mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap BP pada Kamis (8/10), merupakan bagian dari tahap klarifikasi untuk menindaklanjuti proses penyelidikan yang tengah berjalan. Dalam pemeriksaan, Betrand Peto disodorkan 54 pertanyaan.

"Terkait perkara laporan ANW, penyidik saat ini masih melakukan pendalaman dan menindaklanjuti proses penyelidikan. Kemudian telah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap BP, yang berlangsung selama kurang lebih delapan jam dengan total 54 pertanyaan," ujar Budi.

Dia menjelaskan puluhan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik bertujuan untuk menggali keterangan lebih lanjut dari BP guna membuat terang duduk perkara kasus tersebut. Setelah proses pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan selesai, tim penyidik akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil temuan di lapangan.

Pihak kepolisian belum memerinci lebih jauh mengenai waktu pasti pelaksanaan gelar perkara maupun kemungkinan adanya penambahan saksi lain yang akan dipanggil.

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Kepolisian menegaskan seluruh proses penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dan objektif sesuai prosedur hukum berlaku.

Polda Metro Jaya sebelumnya menyelidiki laporan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pelapor berinisial AW dan terlapor seorang pria berinisial ATT atau BP di kawasan Jakarta Selatan.