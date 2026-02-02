Betrand Peto Terkesan Saat Jadi Juri Audisi The Icon Indonesia di Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - SCTV kembali melanjutkan rangkaian audisi offline ajang pencarian bakat tarik suara terbaru The Icon Indonesia di kota kedua yakni Makassar.

Bertempat di Universitas Negeri Makassar pada Minggu, 1 Februari 2026, audisi itu diikuti oleh 668 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan sekitar.

Meski hujan deras mengguyur sejak pagi, antusiasme peserta tetap tinggi hingga audisi The Icon Indonesia berakhir.

Baca Juga: Ardhito Pramono Hingga Betrand Peto Jadi Juri The Icon Indonesia

Juri tamu Betrand Putra Onsu alias Betrand Peto mengaku terkesan dengan kualitas peserta di Kota Makassar.

"Banyak sekali penyanyi dengan kualitas suara bagus yang mungkin belum terekspose media," kata Betrand Peto.

Anak angkat Ruben Onsu itu juga mengungkapkan kegembiraan bisa terlibat langsung dalam proses audisi The Icon Indonesia.

“Pesertanya sangat banyak dan seru. Bisa duet langsung dengan anak-anak muda berbakat jadi pengalaman yang menyenangkan,” ujar Betrand Peto.

Audisi The Icon Indonesia terbuka bagi solois pria dan wanita berusia 14 hingga 25 tahun, memiliki kemampuan bernyanyi pop, serta tidak terikat dengan label rekaman mana pun.