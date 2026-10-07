Beurer BM 21, Tensimeter Buatan Indonesia dengan Standar Jerman

jpnn.com, TANGSEL - Beurer memperkenalkan alat pengukur tekanan darah terbaru, BM 21, dalam gelaran Indonesia International Hospital Expo ke-38 atau Hospital Expo XXXVIII 2026 di ICE BSD City, Tangerang, pada 7–10 Oktober 2026.

Produk tersebut menjadi salah satu inovasi yang dibawa perusahaan asal Jerman itu dalam ajang industri kesehatan nasional.

Hospital Expo 2026 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), yang juga mencakup Seminar Nasional PERSI XXII dan Seminar Tahunan Patient Safety XX.

Mengusung tema “Rumah Sakit Tumbuh dan Tangguh di Era Kecerdasan Buatan”, kegiatan ini mempertemukan rumah sakit, tenaga kesehatan, pemerintah, pelaku industri, serta penyedia teknologi dan perangkat kesehatan.

Dalam ajang tersebut, Beurer menghadirkan BM 21 sebagai perangkat pemantauan tekanan darah yang dirancang untuk penggunaan praktis, termasuk di lingkungan rumah tangga.

Peluncuran produk ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan komitmen perusahaan dalam mengembangkan produksi alat kesehatan di Indonesia.

Managing Director Beurer Healthcare and Wellbeing Indonesia, Aria Verdin, mengatakan BM 21 menjadi salah satu tonggak penting bagi perusahaan karena diproduksi di Indonesia dengan mengacu pada teknologi dan standar Beurer sebagai perusahaan asal Jerman.

“BM 21 merupakan milestone karena menghadirkan produk yang diproduksi di Indonesia dengan standar Jerman,” ujar Aria.