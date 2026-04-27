Beurer Hadirkan Menstrual Relax, Solusi Redakan Nyeri Haid Tanpa Obat

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan alat kesehatan asal Jerman, Beurer menghadirkan solusi praktis tanpa obat untuk mengatasi nyeri saat haid, yakni Menstrual Relax.

Managing Director PT Beurer Healthcare and Wellbeing Indonesia Aria Verdin Jelita, mengatakan Menstrual Relax menggabungkan teknologi Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS).

Teknologi tersebut untuk mengurangi rasa nyeri serta terapi panas yang memberikan efek hangat dan relaksasi.

“Solusi ini bisa digunakan kapan saja ketika dibutuhkan dengan durasi maksimal 30 menit,” ujar Aria, di Jakarta, Minggu (26/4).

Aria mengungkapkan, Menstrual Relax hadir dalam dua tipe, yakni EM50 dan EM55, yang dirancang untuk membantu meredakan nyeri haid maupun nyeri akibat endometriosis tanpa penggunaan obat.

Kedua tipe tersebut diklaim memiliki desain fleksibel dan lembut, sehingga dapat mengikuti bentuk tubuh serta memberikan kenyamanan saat digunakan dalam berbagai aktivitas.

Selain itu, perangkat ini juga dinilai praktis karena hanya memerlukan satu tombol untuk pengoperasian, dapat digunakan di rumah maupun saat beraktivitas, serta dilengkapi indikator LED untuk menandai kondisi baterai.

Aria berharap inovasi tersebut dapat membantu perempuan tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik di dalam maupun di luar rumah.