jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Beyonce kembali mencatatkan sejarah di ajang Grammy Awards 2027. Dia menjadi artis pertama yang berhasil mengumpulkan 100 nominasi sepanjang kariernya, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai musisi dengan koleksi penghargaan Grammy terbanyak.

Nominasi ke-100 Beyonce diperoleh melalui kategori Best R&B Solo Performance untuk lagu "Morning Dew (Donk)" pada Grammy Awards ke-69.

Berdasarkan catatan Recording Academy, pencapaian tersebut menjadikannya artis dengan jumlah nominasi terbanyak sepanjang sejarah Grammy.

Selain rekor nominasi, Beyonce juga masih memegang predikat sebagai peraih Grammy terbanyak dengan total 35 piala. Prestasi tersebut semakin mengukuhkan rekam jejaknya sebagai salah satu musisi paling berpengaruh di industri musik dunia.

Grammy Awards 2027 juga mencatat sejarah dalam representasi perempuan. Untuk pertama kalinya, enam posisi teratas musisi dengan nominasi terbanyak seluruhnya ditempati perempuan. Raye memimpin dengan 11 nominasi, disusul Rosalía dengan sembilan nominasi.

Sementara itu, Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo, dan Phoebe Bridgers masing-masing mengantongi tujuh nominasi. Capaian tersebut menempatkan para musisi perempuan sebagai sorotan utama dalam persaingan Grammy tahun ini.

Di antara nama-nama tersebut, Ella Langley turut mencuri perhatian setelah meraih tujuh nominasi dalam debutnya di Grammy Awards.

Penyanyi country tersebut juga menjadi musisi ke-17 sepanjang sejarah yang berhasil masuk ke empat kategori utama atau The Big Four dalam satu tahun penyelenggaraan.