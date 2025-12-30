menu
Beyondtech Tegaskan Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan di 2026
Beyondtech menegaskan strategi bisnis dan penguatan kepemimpinan untuk pertumbuhan berkelanjutan pada 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi pembayaran dan remitansi, Beyondtech, menegaskan kesiapan menghadapi 2026 dengan arah bisnis yang jelas dan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian Beyondtech Annual Meeting 2026 yang menjadi momentum strategis perusahaan memperkuat identitas, tata kelola, dan kepercayaan publik.

Beyondtech menilai pertemuan tahunan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan titik pijak penting dalam merespons dinamika industri pembayaran yang semakin kompetitif.

Dengan jutaan pengguna yang dilayani setiap hari, perusahaan menegaskan kembali komitmennya untuk menghadirkan layanan yang relevan, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Direktur Beyondtech, Maulana mengatakan penguatan struktur kepemimpinan menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan perusahaan menghadapi tantangan industri ke depan.

Kehadiran dua figur baru di jajaran kepemimpinan Beyondtech merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi yang telah dibangun selama ini.

"Pengalaman dan sudut pandang yang mereka bawa menambah kedalaman dalam pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat stabilitas dan disiplin organisasi,” ujar Maulana kepada media di Jakarta, Senin (29/12).

Dari sisi tata kelola, Beyondtech kini diperkuat oleh jajaran pimpinan berpengalaman di sektor sistem pembayaran dan jasa keuangan.

