JPNN.com » Olahraga » Moto GP »

Bezzecchi Bersinar di Pramusim MotoGP 2026, Tapi Masih Ragu Saingi Marc Marquez, Kenapa?

Bezzecchi Bersinar di Pramusim MotoGP 2026, Tapi Masih Ragu Saingi Marc Marquez, Kenapa?
Marco Bezzecchi. Foto: motogp

jpnn.com - Sorotan publik mengarah ke Marco Bezzecchi menjelang bergulirnya MotoGP 2026.

Performa impresif Bezzecchi dalam rangkaian tes pramusim membuat namanya disebut-sebut sebagai kandidat kuat perebut gelar juara.

Pembalap Aprilia itu menunjukkan sinyal kebangkitan dengan hasil menjanjikan.

Baca Juga:

Bezzecchi tampil kompetitif sejak tes Sepang hingga Buriram, bahkan menutup uji coba terakhir sebagai yang tercepat secara keseluruhan.

Hasil itu membuat juara bertahan MotoGP Marc Marquez menempatkan Bezzecchi sebagai salah satu pesaing utama dalam perburuan titel musim ini.

Namun, pembalap asal Italia itu memilih menahan diri dari euforia berlebihan.

Bezzecchi menegaskan dirinya tetap berpijak pada realita dan tidak ingin terjebak ekspektasi terlalu tinggi.

"Saya selalu berusaha untuk tidak terlalu berharap," ucap Bezzecchi dilansir GPOne.

Marc Marquez menyebut Marco Bezzecchi sebagai kandidat juara MotoGP 2026, tetapi respons sang pembalap justru di luar dugaan.

