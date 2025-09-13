Bezzecchi Start Pertama di MotoGP San Marino, Marc Marquez Gagal Masuk Top 3
jpnn.com - MISANO - Marc Marquez gagal menempatkan catatan waktunya menjadi yang terbaik pada kualifikasi MotoGP San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu (13/9) sore WIB.
Si pemimpin klasemen itu bahkan berada di luar Top 3 alias bukan start dari baris depan.
Marc Marquez harus puas di posisi ke-4.
Baris depan start pada sprint dan grand prix ditempati Marco Bezzechi, Alex Marquez, dan Fabio Quartararo.
Bezzechi menjadi yang tercepat setelah pada time attack terlihat seperti mendapat bantuan slipstream dari rekan satu timnya di Aprilia, Jorge Martin.
Sorotan utama pada kualifikasi bukan hanya tertuju kepada Bezzechi, tapi juga kepada Quartararo. Pembalap Yamaha berkebangsaan Prancis itu berada di posisi ketiga kualifikasi utama (Q2) setelah terlebih dahulu berjibaku di kualifikasi 1 (Q1).
Quartararo nyaris mengungguli catatan waktu Bezzecchi, tapi membuat kesalahan di putaran terakhirnya.
"Ya, itu murni kesalahan saya. Kesalahan di lap terakhir time attack. Saya mohon maaf, karena tim sudah bekerja keras hari ini," tutur Quartararo kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.
Marco Bezzecchi seperti mendapat bantuan dari Jorge Martin dalam kualifikasi MotoGP San Marino.
