BFI Finance Bagikan Grand Prize Sepeda Motor

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) menggelar pengundian Program GEMILANG di Mall WTC Mangga Dua Jakarta, pada Sabtu (14/2).

Selama periode program yang berlangsung dari 1 September 2025 hingga 31 Januari 2026, tercatat sebanyak 4.212 kupon digital terkumpul yang telah diundi.

Total sebanyak lima belas konsumen beruntung, termasuk dua konsumen penerima grand prize, yakni satu unit motor Honda PCX 160 CBS dan satu unit motor Honda Vario 125.

Hadiah lainnya juga telah diserahkan langsung kepada para pemenang, antara lain gawai pintar Xiaomi Pad 7, Samsung Galaxy A56, Samsung UHD 4K Smart TV, hingga ke peralatan elektronik rumah tangga modern lainnya, seperti dispenser, juicer, vacuum cleaner, air fryer, dan rice cooker.

“Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Terima kasih atas kepercayaan dan loyalitas para konsumen. Program GEMILANG tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga bagian dari komitmen kami untuk terus menghadirkan layanan pembiayaan yang transparan, dapat diandalkan, dan memberikan nilai tambah,” ujar Nana Indrayana, Vice President of Used Car Sales BFI Finance.

"Kami berharap program ini semakin mempererat hubungan jangka panjang antara BFI Finance, para mitra bisnis, dan tentunya juga dengan konsumen," imbuhnya.

Selain prosesi undian, acara juga dilengkapi rangkaian hiburan serta sesi Coaching Clinic bersama Former Technical Trainer PT Suzuki Indomobil Motor terkait efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan.

GEMILANG merupakan program undian yang ditujukan kepada konsumen produk BFI Kredit Cepat Mobil.