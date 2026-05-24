BFI RUN 2026 Sukses Digelar, Puluhan Peserta Bakal ke Sydney & Jepang

jpnn.com, TANGERANG - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) sukses menggelar kompetisi lari BFI RUN, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, pada Minggu (24/5).

Tercatat ada 10.000 peserta yang mengikuti event yang digelar untuk kesembilan kalinya ini dengan total hadiah sebesar Rp1,2 miliar.

Adapun peserta lomba berasal dari berbagai kalangan, baik dari pecinta olahraga lari hingga atlet dalam dan luar negeri.

Tak hanya memperebutkan hadiah podium, para pelari kategori Half Marathon (HM) berpeluang berlomba ke dua destinasi maraton internasional, yakni Sydney Marathon yang merupakan salah satu World Marathon Major (WMM) dan Yokohama Marathon.

Delapan peserta beruntung yang berhasil finis di bawah 2 jam 00 menit, akan berlomba ke Sydney Marathon pada 30 Agustus 2026.

Selain itu, 12 peserta beruntung lainnya yang berhasil finis di bawah 2 jam 20 menit berhak menjajal Yokohama Marathon pada 25 Oktober 2026.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan positif dari para runners dan masyarakat terhadap BFI RUN setiap tahunnya. 10.000 peserta, jumlah terbanyak sepanjang pelaksanaan BFI RUN sejak 2016, dengan tetap memprioritaskan keamanan dan kenyamanan peserta selama acara,” ujar Sudjono, Direktur BFI Finance.

Berkolaborasi dengan race management profesional RunID, BFI RUN 2026 menetapkan rute yang aman bagi setiap peserta. Di sepanjang rute lomba juga pastinya dilengkapi hydration point yang menyediakan minuman isotonik dan air mineral serta tenda penyegar selepas gerbang finis.