jpnn.com, JAKARTA - Bumi Global Karbon Foundation (BGK Foundation) memberikan penghargaan Environmental, Social, and Governance (ESG) kepada 98 perusahaan, terdiri dari 88 emiten dan 10 perusahaan non-emiten BUMN.

Penghargaan diberikan dalam ajang Indonesia ESG Leadership–Insight and Awards 2026 bertema Leading Indonesia into the New Disclosure Era di Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia Muliaman D Hadad mengapresiasi penyelenggaraan penghargaan tersebut.

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Menurutnya, dunia usaha tengah memasuki era baru pengungkapan keberlanjutan yang lebih kredibel dan terverifikasi.

"Teruslah menjadi cahaya yang akan menerangi jalan bagi Indonesia yang lebih maju, lebih hijau, lebih adil, dan lebih sejahtera di masa yang akan datang," ujar Muliaman kepada para penerima penghargaan.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi serta Ketua Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Istini Tatiek Siddharta.

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Pendiri BGK Foundation Achmad Deni Daruri mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip ESG dan menjalankan bisnis berkelanjutan.

"Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam menjalankan proses bisnis berkelanjutan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ESG," kata Deni.