BGN Ancam Tutup SPPG yang Lalai, Legislator PDIP: Kesalamatan Anak Jadi Prioritas
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai menyiapkan makanan.
Charles menilai kebijakan itu menandakan pemerintah berupaya melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak.
"Saya mendukung sepenuhnya langkah BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang lalai," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu melalui keterangan persnya, Selasa (11/11).
BGN berkomitmen menghentikan operasional SPPG pembuat makanan yang mengakibatkan keracunan siswa.
BGN menganggap kejadian keracunan tidak bisa disepelekan, karena mereka mencium unsur kelalaian dari hal tersebut.
Hal demikian disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Dadang Hendrayudha di DIY, Westlake Resort, Kamis (6/11).
Charles mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaaan MBG memang perlu diperketat demi menjaga keselamatan anak-anak.
"Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Setiap makanan yang disalurkan melalui program MBG harus memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi," ujar legislator Dapil III Jakarta itu.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaaan MBG demi menjaga keselamatan anak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ibas Ajak Generasi Muda Jadi Pahlawan Masa Kini Lewat Seni & Literasi
- Penjelasan Ariel NOAH Soal Pertemuan dengan Fraksi PDIP DPR
- Ranny Fahd Arafiq DPR Dorong Program Pemutihan BPJS Kesehatan Demi Lindungi Masyarakat Kurang Mampu
- Komisi VI DPR Diminta Dukung Pengembalian Hak Pensiun Bagi Anggota PPGIA Terdampak Restrukturisasi Jiwasraya
- Berkomitmen Perjuangkan Hak Warga Surabaya, Adies Kadir: Komisi II DPR RI Segera Panggil Semua Pihak Terkait
- Komisi XI Gelar Uji Kelayakan Terhadap 6 KAP Senin Ini, Silakan Disimak Namanya