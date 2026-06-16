BGN Audit Total Dapur MBG, Besaran Insentif SPPG Enggak Pukul Rata

jpnn.com - JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) akan memanfaatkan waktu libur sekolah untuk melakukan audit total dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN akan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak layak serta tak memenuhi standar operasional prosedur (SOP).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan, langkah tersebut bertujuan meningkatkan standar keamanan pangan, kualitas layanan, dan tata kelola program prioritas peningkatan gizi nasional itu.

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"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan hentikan dan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik kondisi di lapangan, sudah lebih rapi, terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), kami dan kami sudah mulai koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data," kata Agustina Arumsari di Jakarta, Senin (15/6).

Dia menegaskan, setelah data penerima manfaat sudah tepat, maka BGN akan menata ulang insentif untuk SPPG yang akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan indikator lain seperti kualitas makanan yang disajikan.

"Kami harapkan nanti insentifnya enggak fixed Rp6 juta semua. Kalau sekarang, kan diubah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu. Nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya, itu, kan dampaknya nanti penataan ulang akan begitu," ujar dia.

Agustina menambahkan kemungkinan menggabungkan SPPG sebagai bagian dari proses penyesuaian atau refocusing dan menetapkan insentif dari masing-masing dapur MBG.

"Kemudian kita (BGN) akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong dan tidak sama juga bentuknya. Lalu, model dari insentif itu sendiri, kita akan evaluasi bukan sekadar menghasilkan output berapa lalu diberikan, melainkan bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanan keamanan pangannya terpenuhi, jadi kita akan bikin beberapa komposisi untuk penilaian," tuturnya. (antara/jpnn)