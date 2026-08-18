BGN Bakal Wajibkan Penggunaan Test Kit pada Dapur MBG, Seusai Keracunan Massal
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengaku akan menerapkan kebijakan baru ke semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sudaryono mengatakan nantinya semua dapur MBG akan dilengkapi test kit, yang tujuannya mendeteksi kandungan berbahaya pada makanan.
Langkah ini dilakukan setelah maraknya keracunan massal siswa seusai menyantap makan MNG, yang salah satunya yang terjadi di Brastagi, Sumatera Utara.
"Jadi, keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi dibau, dirasa, dicicipi. Sudah dibau enggak ada masalah, dicicipi juga nggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi," ujar Sudaryono di Jakarta, Senin (17/8).
Sudaryono mengatakan langkah tersebut merupakan pembelajaran dari sejumlah SPPG yang telah menerapkan penggunaan test kit. Salah satunya SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri.
"Jadi, kami belajar dari beberapa SPPG, dan saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan. Jadi kita tidak ingin ada yang keracunan," ujarnya.
Menurut Sudaryono, BGN tidak ingin kejadian keracunan kembali terjadi.
Namun, ia meminta kasus yang terjadi tidak membuat masyarakat menggeneralisasi bahwa seluruh pelaksanaan program MBG bermasalah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengaku akan menerapkan kebijakan baru ke semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mas Dar Sampai Mengancam Pecat PPPK yang Bekerja Ala Kadarnya
- Sambut HUT RI, SOKSI Suarakan Urgensi Dampak Nyata Kemerdekaan bagi Rakyat
- PSI: Prioritaskan MBG ke Daerah 3T, Layani Mereka yang Paling Membutuhkan
- Perbandingan Anggaran MBG dengan Pendidikan pada Rancangan APBN 2027, Mana yang Lebih Besar?
- ABP: Prabowo Buktikan Negara Hadir, Ada 121 Kebijakan Transformatif
- Tanggapi Pidato Prabowo, Charles PDIP Minta Desain Ulang Program MBG