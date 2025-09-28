BGN Buka Layanan Pengaduan MBG, Ini 2 Nomor yang Dibisa Dihubungi Masyarakat

jpnn.com - JAKARTA - Badan Gizi Nasional atau BGN membuka saluran pengaduan (hotline) bagi masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi masyarakat untuk saluran pengaduan tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menyampaikan saluran pengaduan tersebut mulai melayani aduan setiap Senin-Jumat, pukul 09.00 WIB-22.00 WIB.

"Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2). Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," kata Hida di Jakarta, Minggu (28/9).

Selain menerima aduan, saluran tersebut juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.

Menurut Hida, transparansi dan partisipasi publik diyakini sebagai kunci keberhasilan MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia pangan.

Sementara itu Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang pada jumpa pers di Jakarta, Jumat (26/9), menyampaikan masyarakat juga dapat mengakses laman "BGN.lapor.go.id" untuk mengirim aduan, keluhan, dan kritik terhadap layanan MBG di daerah mereka.

Di luar itu, Nanik menyebut BGN juga memiliki akun media sosial resmi yang terbuka untuk pesan-pesan aduan dari masyarakat.