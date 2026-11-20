jpnn.com, JAMBI - Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan mencoret 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.

Langkah itu sebagai bagian dari penertiban dan evaluasi sasaran program agar bantuan lebih tepat sasaran.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa salah satu pertimbangan evaluasi ialah kondisi sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai, termasuk sekolah dengan biaya pendidikan tinggi.

Mas Dar -panggilan Sudaryono- mengungkap hal tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11).

"Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude (kecualikan, red), tidak lagi sekolah penerima MBG. Alasannya, ya, sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu," ujarnya.

Mas Dar menjelaskan bahwa evaluasi juga dilakukan terhadap sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program tersebut, tetapi sebelumnya menerima MBG karena adanya kebutuhan operasional dapur.

Pada tahap awal pelaksanaan program, salah satu persyaratan bagi dapur untuk dapat beroperasi adalah memiliki penerima manfaat.

Kondisi tersebut dalam sejumlah kasus membuat pengelola dapur berupaya menjangkau sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak termasuk kelompok prioritas.