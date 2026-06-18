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BGN Hentikan Pembagian MBG Selama Libur Sekolah

BGN Hentikan Pembagian MBG Selama Libur Sekolah
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Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/6). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara itu diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada saat Periode Hari Libur Dalam Rangka Penyelenggaraan Program MBG Pada Tahun Anggaran 2026.

Menurut Agustina, surat edaran itu dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG.

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“Kebetulan, kan, memang libur sekolah, ya. Secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 23 Juli 2026,” ucap Agustina dalam jumpa pers di kantornya pada Kamis (18/6).

Dia menuturkan pada saat Ramadan lalu, MBG diberikan dalam sistem bundling untuk buka puasa. Namun, untuk libur kali ini, MBG ditiadakan.

“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah benar-benar tidak mendistribusikan MBG, dengan maksud tadi, untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,” tuturnya.

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Selama libur tersebut, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai penyedia menu MBG juga tidak akan mendapatkan insentif sebesar 6 juta per hari karena tidak beroperasi secara penuh.

“Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif,” kata dia. (dit/jpnn)


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Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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