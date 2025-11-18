BGN Meluncurkan Kampanye Nasional, Beri Edukasi Pentingnya Gizi Bagi Anak

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan kampanye nasional bertajuk Makan Bergizi Hak Anak Indonesia dalam sebuah acara di Jakarta, Senin (17/11) kemarin.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan kampanye yang dilakukan bertujuan memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya gizi bagi anak sekolah.

“Kampanye ini gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, orang tua, guru, dan komunitas untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pemenuhan hak gizinya,” kata Dadan dalam keterangan persnya dikutip Selasa (18/11).

Dia mengatakan pemenuhan gizi anak sekolah menjadi investasi paling penting bagi masa depan bangsa agar sehat secara fisik, intelektual, dan mental.

"Inilah fondasi utama untuk membentuk generasi penerus yang kuat,” ujar Dadan.

Dia mengatakan BGN membawa narasi “anak kenyang, anak siap belajar” dan “gizi bukan bantuan, ini hak" dalam kampanye kali ini.

Dadan mengatakan pesan tersebut menegaskan hubungan erat antara kecukupan gizi dengan fokus belajar anak.

Selain itu, pesan tersebut memberikan landasan etis bahwa makanan bergizi merupakan hak setiap anak Indonesia.