BGN Memperketat SOP Buntut Insiden Mobil Mitra SPPG Tabrak Siswa di Cilincing
jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh korban insiden mobil mitra SPPG yang menabrak sejumlah siswa di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, mendapatkan penanganan medis maksimal.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pihaknya terus memantau kondisi korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional.
Dadan menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut.
Dia menjelaskan pelayanan MBG di sekolah itu sudah berjalan baik sejak 24 Maret 2025, sebelum sopir reguler jatuh sakit dalam dua hari terakhir dan digantikan sopir cadangan.
“Setelah kami cek, Alhamdulillah sopirnya memiliki SIM mungkin kurang berpengalaman. Kami masih mendalami penyebabnya,” kata Dadan dalam keterangannya, Selasa (16/12).
Hasil pemeriksaan awal dari pihak kepolisian menunjukkan kendaraan mitra SPPG tersebut dalam kondisi prima.
Sistem pengereman dan mesin berfungsi baik karena mobil merupakan keluaran 2024.
Namun, berdasarkan keterangan lapangan, sopir pengganti diduga dalam kondisi kurang fit akibat kurang tidur sehingga memicu kesalahan saat bermanuver di area yang menanjak.
Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan pihaknya memperketat SOP buntut insiden mobil mitra SPPG menabrak sejumlah siswa di Cilincing
