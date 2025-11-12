menu
BGN Proyeksikan MBG Serap Anggaran Rp 99 Triliun hingga Akhir Tahun

Sejumlah petugas SPPG menyiapkan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 99 triliun hingga akhir tahun 2025.

Target ambisius ini seiring dengan upaya BGN untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.

Guna mencapai target tersebut, BGN saat ini tengah mengajukan anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX, Ketua BGN, Dadan Hindayana mengungkapkan besaran anggaran tambahan yang dibutuhkan.

"Total kebutuhan anggaran, tambahan yang sedang kami ajukan ke Kemenkeu, adalah 28,63 triliun," kata Dadan, Rabu (12/11)

Anggaran tersebut diajukan berdasar perhitungan kebutuhan dana makanan bergizi gratis dalam kurun 50 hari mendatang.

Dadan menjelaskan dana yang dibutuhkan MBG dalam kurun 50 hari hingga akhir tahun 2025, sebanyak 29,5 triliun.

Adapun rinciannya, pada akhir November dana terserap diprediksi Rp8,5 tirliun, dan Rp 10 triliun hingga 15 Desember.

