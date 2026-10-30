BGN Sebut Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp44 Triliun dalam 100 Hari

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam 100 hari terakhir telah menghasilkan efisiensi anggaran negara sebesar Rp44 triliun.

Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.

Sudaryono menuturkan pembenahan besar-besaran itu bertujuan memastikan anggaran program prioritas pemerintah digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, bukan terserap oleh pengeluaran operasional yang tidak efisien.

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"Jadi, total yang kami efisiensi dari uang rakyat adalah dalam waktu 100 hari ini kami telah mengefisiensi uang rakyat totalnya adalah Rp44 triliun," ucap Sudaryono Jumat (30/10).

Dia menegaskan efisiensi tersebut bukan akhir dari proses pembenahan.

BGN masih menyisir penggunaan anggaran dan menindaklanjuti temuan lembaga pemeriksa serta pengawas keuangan negara.

"Apakah kami hentikan? Kami terus sisir. Terakhir kami temukan kemarin beberapa temuan BPK, kemudian rekomendasi BPKP," kata dia.

Selain melakukan efisiensi, Sudaryono mengungkapkan bahwa BGN telah mengembalikan sekitar Rp160 miliar ke kas negara sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan penggunaan anggaran.