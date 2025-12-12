menu
BGN Siapkan Trauma Healing untuk Siswa Terdampak Insiden Mobil MBG di Cilincing

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya saat menemui korban. Foto: Humas BGN

jpnn.com, CILINCING - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh korban insiden tabrakan di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, mendapatkan penanganan medis terbaik.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya mengatakan semua korban dirawat di RS Koja maupun di RS Cilincing akan ditempatkan di ruangan perawatan terbaik.

“Kepada pihak orang tua telah dilakukan pendekatan secara baik dengan empati," ujar Sony dalam keterangannya dikutip Jumat (12/12).

Dari sisi penanganan perkara, lanjut Sony, sepenuhnya berada di bawah kewenangan Ditlantas Polda Metro Jaya.

Dia menegaskan BGN siap mendukung proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas kejadian tersebut, pihak sekolah memutuskan untuk meniadakan kegiatan belajar lantaran sebagian siswa masih mengalami trauma.

“Pihak sekolah telah berkomunikasi dengan orang tua siswa dan hari ini, tidak ada kegiatan belajar mengajar karena para siswa masih trauma," kata dia.

Untuk pemulihan, BGN juga akan melaksanakan trauma healing bagi para siswa yang terdampak secara psikologis akibat kejadian tersebut.

