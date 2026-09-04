menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » BGN Tak Paksakan MBG Tetap Jalan Jika Sekolah Libur Akibat Karhutla

BGN Tak Paksakan MBG Tetap Jalan Jika Sekolah Libur Akibat Karhutla

BGN Tak Paksakan MBG Tetap Jalan Jika Sekolah Libur Akibat Karhutla
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebutkan pihaknya mengikuti keputusan pemerintah daerah (pemda) di Kalimantan dan Sumatera jika ingin meliburkan sementara sekolah selama wilayah mereka terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media soal nasib pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) jika pemda meliburkan sekolah di wilayah mereka.

"Jadi, terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatera, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kami ngikuti," kata Sudaryono ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9).

Baca Juga:

BGN, kata dia, tidak bakal mengintervensi kebijakan daerah yang ingin meliburkan sekolah akibat terdampak karhutla.

"Kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG, walaupun karhutla bukalah sekolah, enggak," ujar Mas Dar sapaan Sudaryono. 

Dia menegaskan BGN akan menyesuaikan penyaluran MBG dengan mengikuti kebijakan pemda setempat yang terdampak karhutla.

Baca Juga:

"Kami intinya serahkan, ya, SMA itu di pemerintah gubernur, kemudian SD, SMP, kan, di bupati, kami serahkan. Begitu libur, kemudian MBG mengikuti," ujar Mas Dar.

Dia sendiri mendengar kabar siswa atau orang tua yang diminta mengambil MBG saat sekolah diliburkan akibat karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Kepala BGN Sudaryono menyebutkan pihaknya tidak bakal mengintervensi kebijakan daerah yang ingin meliburkan sekolah akibat karhutla.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI