JPNN.com » Nasional » Kesehatan » BGN Tutup 40 SPPG Terkait Kasus Keracunan MBG

BGN Tutup 40 SPPG Terkait Kasus Keracunan MBG

Siswa SMPN 1 Jonggol diduga keracunan MBG dirawat di Puskesmas Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA/HO-Polsek Jonggol

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya menutup 40 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu diungkapkan dalam agenda Insight Session with BGN, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9).

Menurut dia, ada 45 SPPG yang tidak menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) dengan benar. Namun, yang ditutup sebanyak 40 tersebut.

“Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan,” ucap Nanik.

“Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan-perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan,” lanjutnya.

Selain itu, BGN juga telah mengeluarkan surat kepada para mitra untuk segera memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS atau Sertifikat Laik Higine dan Sanitasi.

Lalu, mitra juga diminta untuk melengkapi sertifikat halal dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu satu bulan.

“Apabila dalam waktu satu bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi tiga hal ini, maka kami akan menutup,” kata dia.

