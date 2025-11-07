menu
BGN Tutup Kemitraan, SAS Institute: Saatnya Audit Dugaan Korupsi Program MBG!

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute Abi Rekso. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) telah resmi menutup portal mitra dapur MBG, pada Kamis 6 November lalu.

Penutupan ini juga diperkuat oleh pernyataan Sony Sonjaya selaku Wakil Kepala BGN.

Dalam pandangan kritis Abi Rekso selaku Sekretaris Eksekutif Said Aqil Sirodj Institute, penutupan ini karena adanya permasalahan besar dalam pengelolaan anggaran MBG.

Abi Rekso menuturkan, bahwa sudah banyak aduan masyarakat terkait adanya pungli dalam program MBG.

Jika terorganisir praktik pungutan liar ini bisa menjadi dugaan kuat korupsi oknum pejabat BGN.

Pungli-pungli itu juga yang menjadi latar belakang terjadinya keracunan masal program MBG ini.

“Ini saatnya teman-teman KPK dan Kejaksaan mulai bergerak untuk melakukan pengembangan atas dugaan korupsi di dalam program MBG. Program MBG ini mulia, tetapi tidak akan tercapai jika dijalankan oleh orang-orang yang serakah.” Jelas Abi Rekso.

Abi Rekso juga meyakini penutupan portal ini atas dasar perintah Presiden Prabowo.

