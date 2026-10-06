BGN Uji Coba MBG Disajikan Secara Prasmanan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengaku memiliki langkah baru untuk mencegah siswa keracunan pada program MBG.

Sudaryono mengaku pihaknya sedang melakukan uji coba MBG disajikan secara prasmanan di dalam kelas sekolah.

"Untuk dilakukan prasmanan di kelas. Jadi, ya jadi makanan dibawa hangat-hangat ke kelas kemudian disajikan di kelas, di ini kami lagi uji coba," ujar Sudaryono di Jakarta, Senin (5/10).

Sudaryono menuturkan uji coba ini mulai dilakukan di 60 dapur SPPG yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta hingga Jayapura.

"Kami harapkan doa dan dukungannya, sehingga makananya lebih enak karena hangat-hangat, lebih fresh karena tidak ada delay waktu," katanya.

Karena itu, dia berharap langkah menyajikan MBG secara prasmanan ini dapat meminimalisir terulangnya keracunan makanan pada siswa.

Sudaryono menjelaskan dalam uji coba MBG secara prasmanan ini siswa, guru dilibatkan dalam penyajiannya, dibantu dengan petugas SPPG.

Nantinya siswa akan dibagi dalam kelompok piket yang terbagi menjadi 5-6 orang. Setelah itu, kelompok piket tersebut melayani para teman-temannya.