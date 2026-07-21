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BGN Umumkan 5 Pejabat Baru, Ada Sestama hingga Deputi

BGN Umumkan 5 Pejabat Baru, Ada Sestama hingga Deputi
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Dari kiri ke kanan: Ketut Sumedana selaku Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN; Mariman Darto selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN; Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari; Wakil Kepala BGN Trenggono; Lili Familia selaku Sekretaris Utama BGN; Zainuri selaku Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN; dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkenalkan lima pejabat baru, mulai dari sekretaris utama hingga deputi, guna menyuksskan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa dengan penggantian pejabat tersebut, maka setiap rupiah yang dikelola untuk anggaran MBG dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

"Kemarin sore kami menerima keputusan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto mengenai pengangkatan para deputi di lingkungan BGN. Tentu kami sangat senang karena BGN membutuhkan tim yang kuat untuk bersama-sama memperbaiki kelembagaan BGN sekaligus menyempurnakan Program MBG," kata Agustina di Jakarta, Selasa (21/7).

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Adapun kelima pejabat yang baru dilantik sebagai pimpinan tinggi madya itu ialah yaitu Lili Familia, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, Ketut Sumedana, Zainuri, dan Mariman Darto.

Lili dilantik sebagai Sekretaris Utama BGN.

Sebelumnya, dia merupakan Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN.

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Lili berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan pengalaman sekitar 32 tahun, khususnya di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kemudian, Prima selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.

BGN mengumumkan lima pejabat baru, ada sekretaris utama (sestama) hingga deputi, guna menyukseskan perbaikan tata kelola Program MBG.

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