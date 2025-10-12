BH Ditangkap saat Memanen Ganja, Begini Ceritanya
jpnn.com - Penyidik Polres Bireuen, Polda Aceh menggagalkan peredaran 154 kilogram ganja siap edar serta menangkap seorang pelaku dan memusnahkan dua hektare ladang ganja.
Kapolres Bireuen AKBP Tuschad Cipta Herdani mengatakan pelaku yang ditangkap berinisial BH (52).
BH ditangkap saat memanen ganja di ladang dalam operasi penyergapan.
Pengungkapan narkotika jenis ganja ini dilakukan di Desa Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, pada Rabu (8/10).
"Sebanyak 154 kilogram ganja kering gagal diedarkan dan seorang pelaku ditangkap," kata dia, Sabtu (11/10/2025).
Kapolres mengatakan pengungkapan narkotika tersebut berawal dari laporan masyarakat.
Masyarakat melaporkan adanya ladang ganja di pedalaman Kabupaten Bireuen tersebut.
Dari laporan itu, Polres Bireuen mengerahkan tim gabungan ke lokasi.
Kapolres Bireuen AKBP Tuschad Cipta Herdani menyebut BH ditangkap saat memanen ganja di lahan seluas 2 hektare. Barang bukti banyak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- TNI AL Gagalkan Penyelundupan Narkotika di Perairan Selat Riau
- Edarkan Sabu-Sabu, Sopir Truk Batu Bara di Musi Rawas Ditangkap
- Polres Meranti Ungkap 30 Kg Sabu-Sabu, Ribuan Catridge Liquid Lamborghini-Happy Water
- Satresnarkoba Polres Muara Enim Tangkap Pengedar Narkotika
- Polda Aceh Bongkar Peredaran 1,3 Ton Ganja Selama 3 Bulan
- Wujud Ganja 67 Kg Asal Aceh yang Akan Diedarkan ke Sumut