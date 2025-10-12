BH Ditangkap saat Memanen Ganja, Begini Ceritanya

jpnn.com - Penyidik Polres Bireuen, Polda Aceh menggagalkan peredaran 154 kilogram ganja siap edar serta menangkap seorang pelaku dan memusnahkan dua hektare ladang ganja.

Kapolres Bireuen AKBP Tuschad Cipta Herdani mengatakan pelaku yang ditangkap berinisial BH (52).

BH ditangkap saat memanen ganja di ladang dalam operasi penyergapan.

Pengungkapan narkotika jenis ganja ini dilakukan di Desa Alue Glumpang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, pada Rabu (8/10).

"Sebanyak 154 kilogram ganja kering gagal diedarkan dan seorang pelaku ditangkap," kata dia, Sabtu (11/10/2025).

Kapolres mengatakan pengungkapan narkotika tersebut berawal dari laporan masyarakat.

Masyarakat melaporkan adanya ladang ganja di pedalaman Kabupaten Bireuen tersebut.

Dari laporan itu, Polres Bireuen mengerahkan tim gabungan ke lokasi.