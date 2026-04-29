Bhayangkara FC Analisis Kekuatan Persib, Paul Munster Mewanti-wanti Anak Asuhnya

jpnn.com - BANDUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC berambisi membalaskan kekalahan atas Persib Bandung di putaran pertama BRI Super League 2025/26 lalu. Saat itu, The Guardians--julukan Bhayangkara FC--harus menyerah 0 - 2 dari Persib Bandung lewat brace gol yang dibuat Ramon Tanque.

Pada pada pertandingan pekan ke-30 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Bhayangkara punya misi mengalahkan skuad asuhan Bojan Hodak itu. Meskipun Persib dikenal sebagai tim yang tangguh, Bhayangkara mengaku sudah menganalisis kekuatan dari musuhnya itu.

"Ini adalah pertandingan besar, pertandingan penting bagi kami. Persib, kami tahu, adalah tim terkuat di liga saat ini. Jadi, kami benar-benar harus fokus 100 persen dan siap untuk pertandingan tersebut," kata Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster dalam konferensi pers pralaga, Rabu (29/4).

Menjelang laga besok malam, Bhayangkara FC tengah dalam kondisi tak stabil. Mereka dua kali menelan kekalahan atas Persijap Jepara dan Persis Solo. Namun, sebelumnya Bhayangkara bisa memenangkan enam laga berturut-turut.

Munster mengaku sudah mewanti-wanti anak asuhnya untuk mewaspadai transisi permainan skuad Maung Bandung yang dikenal cepat.

Juru taktik asal Irlandia itu pun mengaku sudah mempelajari peta kekuatan baru Persib yang di putaran dua yang mendatangkan sejumlah penggawa baru. Selain itu, penyerang asing Persib, Ramon Tanque dan Andrew Jung, pun sedang on fire di setiap laganya.

"Kami menyadari kekuatan Persib. Kami sudah menganalisisnya dan telah melakukan banyak hal di sesi latihan. Jadi, yang terpenting adalah para pemain bisa memahami dan siap untuk besok malam," katanya. (mcr27/jpnn)