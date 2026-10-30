Bhayangkara FC Berani Menargetkan Poin di Kandang Java United

jpnn.com - SEMARANG - Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon mengakui Java United yang akan menjadi lawan pasukannya pada pekan ke-8 Super League merupakan tim yang kuat, terutama di kandang.

Java United menjamu Bhayangkara FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (30/10) sore WIB.

Di dua laga kandang terakhir, Java United mengalahkan PSM Borneo FC 2-1 di pekan keempat. Kemudian menang atas Bali United 3-2 di pekan kelima.

“Java United kuat terutama saat laga home. Saya fokus melihat kekuatan Java United, tetapi tentu saja saya juga fokus dengan tim sendiri,” kata Oscar.

“Ada beberapa detail rencana permainan tim saya untuk menargetkan poin di pertandingan (melawan Java United)," imbuhnya.

Sementara itu, salah satu pemain Bhayangkara FC Milan Ristovski mengatakan The Guardian of Saburai -julukan timnya, harus tampil maksimal.

“Kami akan melawan tim yang bagus dengan pemain yang berkualitas. Kami harus tampil maksimal, jika ingin tetap tidak terkalahkan,” kata Milan.

"Itu akan menjadi pertandingan yang berat. Namun, dengan tampil maksimal kam bisa berharap bisa mencuri poin,” ujar pemain berusia 28 tahun ini.