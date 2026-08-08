Bhayangkara FC Dapat Tanda Tangan Bek Argentina

jpnn.com - JAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC mendapatkan tanda tangan bek Argentina Kevin Sibille.

Kevin Sibille bukan nama terlalu asing di dunia sepak bola. Dia lulusan akademi klub raksasa Argentina, River Plate dan sempat menembus tim utama sebelum akhirnya melanjutkan kariernya ke Spanyol.

Dia pernah membela Valencia B (Valencia Mestalla), CD Castellon, Atletico Baleares, hingga Ponferradina.

Sebelum berlabuh ke Indonesia, pemain berusia 27 tahun itu sempat mencicipi kompetisi di India bersama East Bengal pada musim 2025/26 dan menjadi bagian dari skuad yang sukses menjuarai Indian Super League.

Kehadiran Sibille diharapkan dapat memperkokoh benteng pertahanan Bhayangkara FC di Super League 2026/27

"Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Bhayangkara FC," tutur Sibille.

"Ini adalah tantangan baru yang sangat menarik bagi karier saya."

"Saya datang ke sini dengan ambisi besar untuk memberikan yang terbaik, membantu tim menjaga pertahanan tetap solid, dan berjuang bersama rekan-rekan demi meraih target klub musim ini," imbuh Sibille. (il/jpnn)