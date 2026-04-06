JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bhayangkara FC Gebuk Persija Jakarta, Mauricio Souza Singgung Masalah Konsistensi

Selebrasi pemain Persija Jakarta seusai mencetak gol pembuka melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada lanjutan BRI Super League 2025/26.

Berlaga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4/2026), tim berjuluk Macan Kemayoran itu kalah dengan skor 2-3.

Persija sebenarnya unggul lebih dahulu melalui gol cepat Rayhan Hannan pada menit pertama serta tambahan dari Fabio Calonego (62').

Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan setelah Bhayangkara membalas lewat brace Moussa Sidibe (28', 90+4') dan satu gol Dendy Sulistyawan (86').

Pelatih Persija Mauricio Souza menyesalkan anak asuhnya yang gagal menjaga konsistensi permainan sepanjang laga.

Manajer kelahiran 13 Maret 1974 itu menilai permainan timnya sedikit menurun sehingga lawan membuat peluang dan mencetak gol.

"Kami memulai pertandingan sesuai dengan rencana. Kami bahkan bisa mencetak gol dan menciptakan beberapa peluang."

"Namun, setelah itu kami kehilangan ritme sehingga lawan mampu menciptakan peluang hingga mencetak gol di dalam kotak penalti,” ujar manajer asal Brasil tersebut.

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza bicara masalah konsistensi permainan anak asuhannya seusai kalah dengan skor 2-3 dari Bhayangkara FC, Minggu (5/4)

