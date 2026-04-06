Bhayangkara FC Jadi Mimpi Buruk, Mauricio Souza Soroti Kesalahan Fatal Persija Jakarta

jpnn.com - Persija Jakarta pulang dengan kekecewaan dalam lawatannya ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada lanjutan BRI Super League.

Duel Bhayangkara FC vs Persija di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4/2026), berakhir dengan skor 3-2.

Macan Kemayoran dipaksa tertunduk meski sempat menunjukkan performa menjanjikan di awal laga.

Persija bahkan langsung unggul pada menit pertama melalui gol Rayhan Hannan.

Namun, dominasi tersebut perlahan memudar. Bhayangkara mulai menemukan ritme permainan dan berhasil menyamakan skor melalui aksi Moussa Sidibe pada menit ke-28.

Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan berubah setelah Jordi Amat harus meninggalkan lapangan lebih cepat akibat kartu kuning kedua.

Baca Juga: Mauricio Souza Belum Nilai Cyrus Margono Seusai Persija Jakarta Kalah dari Bhayangkara FC

Dalam kondisi kalah jumlah pemain, Persija sempat menunjukkan respons positif. Fabio Calonego mencetak gol melalui tendangan bebas, yang membawa Macan Kemayoran memimpin 2-1.

Akan tetapi, tekanan tanpa henti dari Bhayangkara membuat lini pertahanan Persija goyah.