Bhayangkara FC Laporkan Kapten Persib Marc Klok atas Dugaan Rasisme

Kapten Persib Marc Klok. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok dilaporkan kepada Match Commissioner atas dugaan tindakan rasisme terhadap pemain Bhayangkara FC.

Insiden tersebut diduga terjadi pada babak pertama pertandingan Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Stadion Sumpah Pemuda, Kamis (30/4/2026).

Marc Klok diduga menyampaikan narasi mengandung rasis terhadap striker Bhayangkara FC, Henry Doumbia. 

"Pada laga kandang Bhayangkara Presisi Lampung FC menjamu Persib Bandung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, diakui striker Bhayangkara Presisi Lampung FC, Henry Doumbia, bahwa dirinya menerima aksi rasis dari Marc Klok pada babak pertama," tulis isi keterangan resmi yang diunggah di akun Instagram official @bhayangkarafc, dikutip Sabtu (2/5). 

Doumbia kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kapten tim, Wahyu Subo Seto.

Selanjutnya, Wahyu mengonfimasi kepada Marc Klok saat perjalanan menuju area ruang ganti pada jeda turun minum. 

"Di akhir babak pertama, Henry Doumbia memberitahukan aksi rasis vang diterimanya kepada Wahyu Subo Seto sebagai kapten tim."

"Mendengar laporan yang disampaikan Henry, setelah peluit akhir babak pertama dibunyikan, Wahyu Subo Seto langsung mendatangi Marc Klok." 

BERITA TERKAIT
