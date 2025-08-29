menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bhayangkara FC Melindas Persis, 3 Tembakan Tepat Sasaran

Bhayangkara FC Melindas Persis, 3 Tembakan Tepat Sasaran
Pemain Bhayangkara FC bersukacita. Foto: IG bhayangkarafc

jpnn.com - LAMPUNG – Bhayangkara Presisi Lampung FC akhirnya meraih kemenangan pertama di BRI Super League 2025/26.

Menjamu Persis Solo pada pekan ke-4 Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (29/8) sore WIB, Bhayangkara melindas tamunya dengan skor 2-0.

Pada duel tersebut, Bhayangkara FC melepaskan 18 total shots, tiga di antaranya tepat sasaran alias on target, termasuk dua gol yang dicetak oleh Ilija Spasojevic pada menit ke-24 dan Fareed Sadat di menit ke-54.

Hasil itu membuat tim yang diasuh Paul Munster itu untuk sementara berada di urutan ke-7 klasemen. Lihat/geser IG di bawah untuk melihat statistik pertandingan.

Pada waktu yang bersamaan, Persik Kediri memetik kemenangan saat bertandang ke markas PSBS Biak.

Persik Kediri menang 2-1 dan untuk sementara berhak berada di anak tangga ke-12. (ig/jpnn)

Bhayangkara FC melepaskan 18 tembakan, tiga di antaranya tepat sasaran, termasuk dua yang melukai Persis.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

