menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bhayangkara FC Membekuk Dewa United, Persis Solo Akhirnya..

Bhayangkara FC Membekuk Dewa United, Persis Solo Akhirnya..

Bhayangkara FC Membekuk Dewa United, Persis Solo Akhirnya..
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dewa United vs Bhayangkara FC. Foto: IG bhayangkarafc

jpnn.com - BANTEN - Bhayangkara FC mencatat kemenangan ke-4 beruntun di Super League.

Setelah mengalahkan Persebaya Surabaya, Persik Kediri, dan Semen Padang, tim milik Polri itu pun menjadikan Dewa United korban ke-4.

Bertandang ke kandang 'sementara' Dewa United di Indomilk Arena, pada pekan ke-24, Bhayangkara FC menang 2-0 berkat gol penalti Moussa Sidibe (44), Bernard Doumbia (59).

Baca Juga:

Hasil yang membuat tim racikan Paul Munster itu kini berada di anak tangga ke-5 alias hanya terpaut satu anak tangga saja dari 4 Besar.

Pada waktu yang bersamaan, di Stadion Manahan, Solo, tuan rumah Persis menang 2-1 dari tamunya Persik Kediri.

Persis Solo akhirnya merasakan kemenangan pertama di kandang sendiri musim ini.

Bhayangkara FC menjadikan Dewa United korban ke-4. Pada waktu bersamaan ada kegembiraan di Manahan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI