Bhayangkara FC Membekuk Dewa United, Persis Solo Akhirnya..
jpnn.com - BANTEN - Bhayangkara FC mencatat kemenangan ke-4 beruntun di Super League.
Setelah mengalahkan Persebaya Surabaya, Persik Kediri, dan Semen Padang, tim milik Polri itu pun menjadikan Dewa United korban ke-4.
Bertandang ke kandang 'sementara' Dewa United di Indomilk Arena, pada pekan ke-24, Bhayangkara FC menang 2-0 berkat gol penalti Moussa Sidibe (44), Bernard Doumbia (59).
Hasil yang membuat tim racikan Paul Munster itu kini berada di anak tangga ke-5 alias hanya terpaut satu anak tangga saja dari 4 Besar.
Pada waktu yang bersamaan, di Stadion Manahan, Solo, tuan rumah Persis menang 2-1 dari tamunya Persik Kediri.
Persis Solo akhirnya merasakan kemenangan pertama di kandang sendiri musim ini.
Bhayangkara FC menjadikan Dewa United korban ke-4. Pada waktu bersamaan ada kegembiraan di Manahan.
