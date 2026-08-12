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Bhayangkara FC Mendadak Berpisah dengan Paul Munster

Bhayangkara FC Mendadak Berpisah dengan Paul Munster
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Paul Munster. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA -- Bhayangkara Presisi Lampung FC membuat kabar heboh, mengejutkan, dan mendadak.

Tim milik Polri itu mengumumkan perpisahan dengan pelatih Paul Munster.

Keputusan sangat mengejutkan mengingat kompetisi Super League 2026/2027 hanya menyisakan waktu kurang dari sebulan menjelang kickoff.

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Manajemen Bhayangkara FC menyampaikan perpisahan dengan juru taktik asal Irlandia Utara itu secara resmi melalui unggahan di media sosial.

"Terima kasih, Coach Paul Munster," bunyi pernyataan klub.

Keputusan ini mungkin di luar ekspektasi para penggemar.

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Pasalnya, mantan pelatih Persebaya Surabaya tersebut berhasil mengukir catatan impresif bersama The Guardian sepanjang Super League 2025/26 lalu. 

Berstatus sebagai tim promosi, Bhayangkara FC sukses dibawanya finis di peringkat ke-5 klasemen akhir dengan raihan 53 poin (+8 selisih gol) dari 34 pertandingan, mengungguli Malut United FC dan Dewa United Banten FC yang mengoleksi poin sama.

Sinyal perpisahan Bhayangkara FC dengan Paul Munster tak tercium dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir.

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