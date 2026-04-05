Bhayangkara FC Merusak Debut Cyrus Margono Bersama Persija

jpnn.com - Laga debut Cyrus Margono bersama Persija Jakarta di Super League 2025/26 kurang manis setelah tim berjuluk Macan Kemayoran itu telan kekalahan dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Bertandang ke Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) skuad asuhan Mauricio Souza itu kalah dengan skor 2-3.

Pada laga ini sejatinya Rizky Ridho dan kolega unggul terlebih dahulu melalui Rayhan Hannan di menit ke-1 serta Fabio Calonego (62).

Momentum keunggulan Persija bergeser seusai Jordi Amat mendapatkan kartu merah di menit ke-49.

Kehilangan satu pemain membuat permainan skuad Macan Kemayoran agak goyah utamanya saat transisi dari menyerang ke bertahan.

Alhasil jala gawang Persija yang dikawal Cyrus Margono bobol melalui brace Moussa Sidibe pada menit ke-28, 90+4 dan Dendy Sulistyawan (86).

Melansir dari laman Lapangbola tercatat penampilan Cyrus Margono hanya mendapatkan nilai 6,5.

Sepanjang laga pemain kelahiran 9 November 2001 itu terlihat masih ragu dalam mengambil keputusan kendati membuat dua penyelamatan penting.