Bhayangkara FC Pede Curi Poin di Markas Persija Jakarta

Bhayangkara Presisi Lampung FC saat berlaga pada Super League 2025/26 menghadapi Persita Tangerang di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung. Foto: Dokumentasi I League

jpnn.com, JAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC berupaya memberikan perlawanan saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada Super League 2025/26.

Pelatih Bhayangkara Paul Munster mengungkapkan bahwa dirinya telah mempersiapkan anak asuhannya paling tidak mencuri poin di hadapan publik The Jakmania.

“Menghadapi pertandingan esok hari kami berupaya untuk memberikan yang terbaik agar bisa memenangkan pertandingan,” ujar pelatih kelahiran 9 Februari 1982 itu.

Mantan juru taktik Persebaya Surabaya itu menilai Persija merupakan tim yang kuat musim ini.

Terbukti skuad asuhan Mauricio Souza itu saat ini bertengger di papan atas klasemen sementara Super League dan ada di persaingan perebutan gelar juara.

“Persija Jakarta merupakan tim yang sangat bagus. Laga esok hari tentu tidak mudah untuk kami,” ujar dia.

“Kami harus menyiapkan ekstra fokus untuk bisa meraih hasil maksimal,” ungkap pria asal Irlandia Utara tersebut.

Bhayangkara bertandang ke Jakarta dengan mengantongi hasil kurang seusai kalah dari Persib Bandung dengan skor 0-2.

Bhayangkara FC berupaya mencuri poin saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada laga lanjutan Super League 2025/26, Senin (29/12)

