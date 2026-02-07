Bhayangkara FC Pinjam Sho Yamamoto, Borneo FC Bersiap, ya!

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara FC bisa menjelma menjadi tim menakutkan di putaran kedua Super League.

Setelah mendapatkan Privat Mbarga dan Mousa Sidibe, tim milik orang Polri itu kembali mendatangkan bukan pemain sembarangan, yakni Sho Yamamoto.

Gelandang hebat Jepang itu bukan pemain 'baru' di liga Indonesia.

Sebelum memakai baju Bhayangkara FC, Yamamoto merupakan kapten Persis Solo. Entah kenapa Persis meminjamkan pemain mereka yang paling 'hebat' di putaran pertama.

Kini, hari ini, Yamamoto punya peluang debut bersama Bhayangkara FC, yakni saat tim menjamu Borneo FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster tak menutup kemungkinan memberikan panggung debut buat Yamamoto pada laga melawan tim papan atas seperti Borneo FC.

"Dia bagus. Sudah mengikuti latihan dan bersiap untuk bisa main,” kata Munster.

"Dia akan membantu tim untuk progres demi kemajuan tim,” imbuhnya.